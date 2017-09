Startseite

Fusion von Thyssen und Tata: Ein neuer Stahlriese entsteht in Europa

Die geplante Fusion der Stahlgeschäfts zwischen Thyssenkrupp und Tata wird ein neues Branchenschwergewicht hervorbringen. Doch was wächst da wirklich zusammen? Hier ein Überblick über die Bestandteile des neuen Giganten.

Thyssenkrupp und Tata Steel wollen ihre Stahlgeschäfte zusammenlegen und damit den nach ArcelorMittal zweitgrößten europäischen Stahlkonzern schmieden. Hier eine Übersicht über die Unternehmen und das geplante Joint Venture:

Thyssenkrupp Steel Europe

Der größte deutsche Stahlkonzern beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz Duisburg gibt es unter anderem Standorte in Bochum, Dortmund, Hohenlimburg, Andernach und Gelsenkirchen. Das Unternehmen produziert im Jahr etwa zwölf Millionen Tonnen Rohstahl. Wichtige Kunden sind die Automobilbranche, der Bausektor, der Maschinenbau, die Verpackungsindustrie und die Energiewirtschaft. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland und die europäischen Nachbarstaaten. Gut zwei Drittel seines Stahls setzt das Unternehmen im Umkreis von 500 Kilometern um Duisburg ab. Die Stahlsparte erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 315 Millionen. Im laufenden Jahr soll das Ergebnis dank höherer Preise und Kostensenkungen deutlich steigen.

Tata Steel Europe

Tata Steel Europe hat 21.500 Mitarbeiter. Der Konzern betreibt in Wales das größte britische Stahlwerk Port Talbot und ein modernes Werk im niederländischen Ijmuiden. Die Rohstahlkapazität des Unternehmens beträgt 12,5 Millionen Tonnen. Im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende April) machte der Konzern einen Umsatz von umgerechnet 6,8 Milliarden Euro und ein Ebitda von 612 Millionen Euro. Wichtige Kunden sind die Bau-, Automobil- und Verpackungsindustrie sowie die Luftfahrt- und Energiebranche. Hauptabsatzmärkte sind neben Großbritannien und den Niederlanden weitere Märkte in Europa. Tata Steel Europe gehört zum indischen Tata-Konzern mit über 100 Unternehmen und mehr als 600.000 Mitarbeitern. Zu dessen Geschäften zählen auch die Automobilproduktion mit der Marke Jaguar, Telekommunikation, Energieerzeugung oder Hotels. Die Gruppe erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 100 Milliarden Euro.

Gemeinschaftsunternehmen Thyssenkrupp Tata Steel

Das Joint Venture soll seinen Sitz in der Region Amsterdam haben, die Konzerne sollen zu je 50 Prozent beteiligt sein. Rund 48.000 Mitarbeiter wären an 34 Standorten beschäftigt. Bis zu 4000 Jobs könnten allerdings gestrichen werden. Der Pro-forma-Umsatz beträgt 15 Milliarden Euro. Das Unternehmen käme im Jahr auf eine Flachstahlproduktion von 21 Millionen Tonnen.

Quelle: n-tv.de