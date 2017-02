Virtueller Winzerkeller: Ebay verkauft in Deutschland bald Weine

Auf der Online-Plattform Ebay sollen die User noch ab diesem Monat Weine shoppen können. Um ein möglichst vielfältiges Angebot zu bieten, schließt das Unternehmen im Vorfeld eine wichtige Partnerschaft.

Der US-Online-Riese Ebay hat eine Partnerschaft mit dem Weinvertrieb WineDirect abgeschlossen. Dem Unternehmen sind einem Blog-Eintrag von Ebay zufolge 1600 Winzer weltweit angeschlossen. Laut dem Branchenmagazin onlinehaendler-news.de soll der in den USA bislang verfügbare Service Ebay Wine zudem noch in diesem Monat in Deutschland online gehen.

Durch die Kooperation mit WineDirect soll den Ebay-Usern der Zugang zu "feinen, seltenen und alltäglichen Weinen" ermöglicht werden, so Ebay. Die Kunden sollen die Weine dort aber nicht nur für sich kaufen, sondern auch Geschenkboxen für besondere Anlässe ordern können.

WineDirect ist laut Branchenkennern Marktführer im Wein-Bereich des Direct-to-Consumer-Service. In der Sparte geht es darum, dass Hersteller ihren Kunden ohne zwischengeschaltete Händler Waren verkaufen, die normalerweise online nicht zu finden sind. Hier zeichne sich WineDirect durch sein vielfältiges Angebot aus, loben Branchenkenner.

Quelle: n-tv.de