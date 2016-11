Aktien

Vorerst kein "Trump-Effekt": Deutschland für "America first" gewappnet

"America first" hatte Trump im Wahlkampf seinen Anhängern versprochen. Vor allem deutsche Exportunternehmen sind besorgt wegen der Abschottungspläne des designierten US-Präsidenten. Ökonomen bleiben jedoch gelassen.

Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten wird nach Einschätzung von Fachleuten vorerst keine größeren Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Deutschland haben. Mittelfristig aber könnte die von ihm geplante Politik der wirtschaftlichen Abschottung zum Risiko für exportorientierte deutsche Unternehmen werden, prognostizierten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage.

Die entsprechenden Auswirkungen würden in Deutschland frühestens Ende 2017 spürbar, sind die Experten überzeugt. Mit Konsequenzen für den Arbeitsmarkt rechnen sie vorerst kaum, sondern allenfalls zeitversetzt - selbst wenn Trumps angekündigter Kurs deutsche Exporteure treffen und sie zu gedrosselten Investitionen veranlassen könnte.

Der deutsche Arbeitsmarkt habe sich schon früher in schwierigen Zeiten als krisenfest erwiesen, betonten die Ökonomen. Genauere Prognosen seien aber noch schwierig, weil derzeit unklar sei, wohin Trump wirtschaftlich überhaupt steuere, meinte Commerzbank-Volkswirt Eckart Tuchtfeld. Was ihn zuversichtlich stimme, sei der Umstand, "dass Trump keine Probleme habe, manche seiner Positionen aufzugeben", sagte Tuchtfeld. Am wirtschaftlichen Protektionismus - dem "Markenkern" seiner Politik - scheine Trump aber wohl festhalten zu wollen.

Mögliche mittelfristige Gefahren für die deutsche Wirtschaft sieht auch DZ-Bank-Ökonom Michael Holstein. Allerdings warnt er davor, Trumps Ankündigungen im Wahlkampf zu wörtlich zu nehmen: "Trump wird nicht alles 1:1 umsetzen. Die Republikaner werden sicher nicht in allen Punkten Trumps politischen Kurs mittragen."

"Positiver Input" möglich

Andere Volkswirte erwarten von Trumps Politik vorübergehend sogar wirtschaftliche Impulse. "Das von Trump geplante Konjunkturprogramm könnte zu einem positiven Input führen", vermutet Heiko Peters von der Deutschen Bank. Andererseits drohten mit der geplanten lockeren Geldpolitik des republikanischen Präsidenten später dann steigende US-Zinsen und damit Kapitalabflüsse aus den Schwellenländern in den US-Dollar. Das würde wiederum EU-Importe in diese Länder erschweren.

Für 2017 sehen die Ökonomen allerdings noch keinen Grund, wegen möglicher "Trump-Effekte" ihre Wachstums- und Arbeitsmarktprognosen zu korrigieren. Sie rechnen mit einem Wachstum zwischen 1,0 und 1,4 Prozent - nach voraussichtlich 1,7 Prozent in diesem Jahr. Bei der Arbeitslosigkeit gehen sie von einer Zunahme zwischen 30.000 und 60.000 Menschen aus. Lediglich Rolf Schneider von der Allianz rechnet mit 2,7 Millionen Erwerbslosen im Jahresschnitt - das wären so viele Jobsucher wie 2016.

Im November blieb der deutsche Arbeitsmarkt nach Berechnungen der Volkswirte weiter auf Rekordkurs. Mit voraussichtlich 2,53 Millionen dürfte die Zahl der Erwerbslosen auf ein neues Allzeittief gesunken sein - wenn man die Entwicklung vor der deutschen Wiedervereinigung außer acht lässt. Dies wären rund 10.000 Jobsucher weniger als im Oktober und rund 93 000 weniger als vor einem Jahr. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) kommenden Mittwoch bekanntgeben.

Quelle: n-tv.de