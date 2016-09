Aktien

Expansion in Europa geplant: Deutsche Online-Apotheke plant Börsengang

Rund 100 Millionen Euro will Shop Apotheke Europe mit einem Gang aufs Parkett einnehmen. Der Online-Händler mit deutschen Wurzeln plant eine Ausweitung seines Geschäfts. Der Umsatz wächst zuletzt kräftig, beim Gewinn ist die Lage etwas undurchsichtig.

Die Online-Apotheke Shop Apotheke Europe will an die Frankfurter Börse. Das Unternehmen mit Hauptsitz im niederländischen Venlo will neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem geplanten Volumen von rund 100 Millionen Euro ausgeben. Der Erlös soll in die weitere Expansion in Europa fließen. Der Börsengang mit Zulassung zum Prime Standard ist bis Ende des Jahres geplant.

Das 2001 in Deutschland gegründete Unternehmen ist ein reiner Online-Händler mit Konzentration auf rezeptfreie Medikamente und apothekenübliche Beauty- und Pflegeprodukte. Shop Apotheke erzielte 2015 einen Umsatz von 125 Millionen Euro. In den Jahren 2013 bis 2015 hat das Unternehmen seinen Umsatz nach eigenen Angaben jährlich um durchschnittlich mehr als 50 Prozent gesteigert.

Im deutschen Markt rentabel, zu anderen fehlen Zahlen

In den ersten sechs Monaten 2016 betrugen die Erlöse rund 82 Millionen Euro. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es, Shop Apotheke Europe sei im deutschen Heimatmarkt rentabel und erwirtschafte seit 2013 ein positives Segment-Ebitda. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug 1,34 Millionen Euro nach 0,84 Millionen Euro im Gesamtjahr 2015. Über die anderen Märkte und Segmente machte das Unternehmen keine Angaben.

Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. Jüngst wurde die in Belgien beheimatete Online-Apotheke Farmaline übernommen. Die Anteile von Shop Apotheke Europe werden derzeit vom Management und privaten Investoren gehalten.

