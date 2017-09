Startseite

Annäherung an Gewinnzone: Delivery Hero wächst kräftig

Weltweit lassen sich Kunden von Delivery Hero Essen nach Hause oder ins Büro liefern. Für das Unternehmen ist das ein einträgliches Geschäft. Das Ziel der schwarzen Null wird greifbar.

Der weltgrößte Online-Essenslieferdienst Delivery Hero tastet sich langsam in Richtung Gewinnschwelle vor. Der Verlust vor Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verringerte sich von Januar bis Juni um etwa 54 Prozent auf 45,3 Millionen Euro, wie die Berliner mitteilten. Ziel sei es weiterhin, im kommenden Jahr auf dieser Basis eine schwarze Null zu schreiben.

Der Umsatz der Lieferfirma, zu der die Marken Lieferheld, Foodora und Pizza.de gehören, kletterte im ersten Halbjahr um zwei Drittel auf knapp 247 Millionen Euro. Damit schwächte sich das Wachstum allerdings im Vergleich zum ersten Quartal deutlich ab, als der Konkurrent von Takeaway.com aus den Niederlanden und Just Eat aus Großbritannien noch auf ein Plus von 90 Prozent kam. Allerdings muss dabei auch berücksichtigt werden, dass das in rund 40 Ländern aktive Unternehmen regelmäßig kleinere Zukäufe tätigt.

Das vor sechs Jahren gegründete Startup war am 30. Juni mit einem Ausgabepreis von 25,50 Euro an die Börse gegangen und wird im SDax gehandelt. Die Startup-Schmiede Rocket Internet hält noch rund ein Viertel an Delivery Hero. Es wird erwartet, dass aus der Branche bald noch der Kochbox-Anbieter HelloFresh den Gang an die Börse wagt. Für die Rocket-Beteiligung wäre es der zweite Anlauf.

Quelle: n-tv.de