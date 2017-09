Startseite

Absatzboom hält an: Daimler schafft weiteren Bestwert

Daimler bleibt auch im August auf der Überholspur. Die Stuttgarter verbessern ihre ohnehin seit viereinhalb Jahren überzeugenden Absatzzahlen weiter. Vor allem die SUVs und S-Klasse-Fahrzeuge sind heiß begehrt.

Daimler hat im August mit seiner Hauptmarke Mercedes-Benz dank starker Nachfrage nach SUVs und der neuen S-Klasse erneut einen Absatzrekord erzielt. Im vergangenen Monat lieferte der Autobauer gut 170.000 Fahrzeuge der Marke mit dem Stern aus, ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. "Damit haben wir seit viereinhalb Jahren jeden Monat einen neuen Bestwert erreicht", erklärte Vertriebschefin Britta Seeger.

Von Januar bis August belief sich das Plus auf knapp 13 Prozent bei fast 1,5 Millionen ausgelieferten Pkw. Die Kleinwagenmarke Smart schwächelt unterdessen. Binnen acht Monaten verkauften die Schwaben knapp 88.000 Exemplare des Stadtflitzers, vier Prozent weniger als vor Jahresfrist.

Das stärkste Absatzwachstum erzielte Daimler im August wiederum in China (plus 24,5 Prozent), der Heimatmarkt Europa legte um 8,4 Prozent zu. In den USA herrschte dagegen Flaute mit einem Rückgang der Verkaufszahlen um fast elf Prozent.

Vor allem SUVs wie der GLC oder der kleinere GLA trieben das Wachstum. In Europa lieferte Mercedes gut ein Drittel mehr Fahrzeuge seiner neu aufgelegten Luxuslimousine S-Klasse aus, die in den kommenden Wochen auch in China und den USA auf den Markt kommt. Auf der Automesse IAA in Frankfurt werden das Coupe und das Cabrio der S-Klasse in der kommenden Woche erstmals gezeigt.

Quelle: n-tv.de