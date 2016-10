Aktien

Erstmals seit fast fünf Jahren: Chinas Erzeuger setzen höhere Preis durch

Aktuelle Preisdaten senden Hoffnungszeichen für die chinesische Wirtschaft. Sowohl die Erzeuger- als auch Verbraucherpreise im September fallen besser aus als erwartet.

Die chinesischen Produzenten haben im September erstmals seit knapp fünf Jahren die Preise erhöhen können. Der Anstieg fiel mit 0,1 Prozent zwar nur minimal aus, wie das Statistikamt bekanntgab. Doch das genügte, um an den Börsen die Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Konjunktur in der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft zu wecken - zumal Ökonomen mit einem weiteren Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet hatten.

Bei der NordLB sprach man von einem Ausrufezeichen. "Auch wenn heute kaum von einer überaus ausgeprägten Bewegung die Rede sein kann, darf die Signalwirkung nach unserer Auffassung nicht unterschätzt werden", sagte ihr China-Experte Frederik Kunze.

"Immerhin können Preisanstiege schuldengeplagten chinesischen Unternehmen über steigende Erträge eine willkommene Entlastung geben." Zuletzt warnte der Internationale Währungsfonds (IWF) vor einer Kreditblase. Bereits jetzt säßen die chinesischen Unternehmen auf einem Schuldenberg von 18 Billionen Dollar, was 169 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes entspreche. Um diese abbauen zu können, sind steigende Einnahmen notwendig.

Seit März 2012 sind die Erzeugerpreise stetig zurückgegangen. Den Experten zufolge gehen die steigenden Preise hauptsächlich auf Kohle und Stahl zurück. Der Vorrat ist wegen der Schließung von einigen Produktionsstätten geschrumpft, was wiederum die Preise in die Höhe treibt.

Auch bei den Verbraucherpreisen zeigt sich eine Verbesserung der Wirtschaftslage. Die Inflationsrate legte im September im Vergleich zum Vorjahr auf 1,9 Prozent zu. Analysten hatten lediglich mit 1,6 Prozent gerechnet, nachdem sie im August noch bei 1,3 Prozent gelegen hatte und damit so niedrig wie seit zehn Monaten nicht mehr. Vor allem für Lebensmittel mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Die Preise zogen um 3,2 Prozent an.

Am Vortag hatte die schwache chinesische Handelsbilanz aufhorchen lassen.

Quelle: n-tv.de