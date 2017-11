Startseite

130-Milliarden-Deal: Broadcom will Qualcomm schlucken

In der US-Chipbranche könnte sich eine gigantische feindliche Übernahme anbahnen: Der Halbleiterkonzern Broadcom will seinen Konkurrenten Qualcomm schlucken - für rund 130 Milliarden Dollar.

Der US-Halbleiterkonzern Broadcom will seinen US-Konkurrenten Qualcomm kaufen. Das Angebot beläuft sich auf 130 Milliarden Dollar (112 Milliarden Euro) inklusive Übernahme der Schulden, wie Broadcom mitteilt. Zusammen machen beide Konzerne einen Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.

Broadcom biete 70 Dollar pro Qualcomm-Aktie. Die Übernahme solle in bar und in eigenen Aktien bezahlt werden. Broadcom stehe bereit, sofort in entsprechende Verhandlungen mit Qualcomm einzutreten. Es handelt sich um den Versuch einer feindlichen Übernahme. Sollte sie gelingen, wäre sie die mit Abstand größte überhaupt in der Branche.

Die Chiphersteller versuchen derzeit, dem scharfen Wettbewerb weltweit durch Aufkäufe und Zusammenschlüsse zu begegnen. Der US-singapurische Konzern Avago hatte Broadcom erst 2015 für damals 37 Milliarden Dollar gekauft. Intel aus den USA übernahm für 16,7 Milliarden Euro die US-Firma Altera. Vergangenes Jahr kündigte Analog Devices den Kauf von Linear Technology für 14,8 Milliarden Dollar an, Softbank aus Japan übernahm ARM.

Qualcomm versorgt Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung und LG mit sogenannten Modem-Chips, die die Telefone mit drahtlosen Daten-Netzwerken verbinden. Broadcom ist ebenfalls ein wichtiger Lieferant an dieselben Abnehmer von WiFi-Chips.

Quelle: n-tv.de