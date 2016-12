Aktien

Ziegelhersteller mit "Poison Pill": Braas Monier akzeptiert die Übernahme

Der Ziegelhersteller Braas Monier gibt seinen Widerstand gegen die Übernahme durch den US-Baustoffkonzern Standard Industries auf. Grund ist ein erhöhtes Angebot. Damit entsteht das größte europäische Unternehmen für Dachbedeckungen.

Der Übernahme des Dachziegelherstellers Braas Monier durch den US-Baustoffkonzern Standard Industries steht nichts mehr im Wege. Man habe sich auf ein verbessertes Angebot verständigt und eine Fusionsvereinbarung unterschrieben, teilte Braas Monier mit. "Für Aktionäre, die gegenwärtig Aktien an Braas Monier halten und das Angebot annehmen werden, wird die Vereinbarung zu einem ökonomischen Wert von 28,50 Euro je derzeit gehaltener Aktie führen."

Die Vereinbarung sieht den Angaben zufolge einerseits vor, dass Standard Industries den Angebotspreis um 0,27 Euro auf 25,27 Euro pro Aktie in bar aufstockt. Zudem soll Standard Industries die Klage gegen Braas Monier im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung von zehn Prozent "zeitnah" zurückziehen. Für jeweils zehn Aktien bekommen die Aktionäre wie geplant im Rahmen der Kapitalerhöhung eine zusätzliche Aktie und die geplante Zwischendividende. Der Verwaltungsrat von Braas Monier unterstützt das verbesserte Angebot und empfiehlt den Aktionären die Annahme.

"Poison Pill" treibt den Preis nach oben

Braas Monier hatte sich bisher gegen die Übernahme seines Großaktionärs gewehrt, der bereits 40 Prozent der Anteile hält. Um den Preis nach oben zu treiben, beschloss das Unternehmen, Eigentümern für jeweils 10 Aktien eine kostenlose Aktie zu schenken. Am Markt wurde dieses Vorgehen als kleine "Poison Pill" gewertet, die Standard die Lust zur Übernahme verderben sollte. Am Freitag schloss die Braas-Monier-Aktie bei 26,35 Euro.

Nach der Einigung ist der der Weg frei für die Gründung des größten europäischen Unternehmens für Dachbedeckungen. Im vergangenen Jahr machte die gesamte Braas-Monier-Gruppe mit 7700 Mitarbeitern in 37 Ländern einen Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro. Mit 7200 Mitarbeitern und einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro, davon 75 Prozent in Nordamerika, tritt Standard Industries an.

Quelle: n-tv.de