Startseite

Topgewinner im SDax: Borussia-Anleger feiern CL und Kurssprung

Der dritte Platz in der abgelaufenen Bundesligasaison zahlt sich für Borussia Dortmund doppelt aus. Die damit verbundene direkte Qualifikation für die Champions League sorgt nicht nur für sichere Millioneneinnahmen, sondern schürt auch Anlegerfantasie.

Die Aktien von Borussia Dortmund haben zum Wochenstart deutlich zugelegt. In der Spitze verbesserten sich die Titel um mehr als 5 Prozent. Sie waren damit der größte Gewinner im Kleinwerteindex SDax, der selbst nur leichte Aufschläge verbuchen konnte.

Am letzten Spieltag der Bundesligasaison 2016/2017 sicherte sich der Verein durch einen 4:3-Heimsieg gegen Werder Bremen den dritten Tabellenplatz. Das vor der Saison ausgegebene Ziel wurde damit erreicht und die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League ist damit gesichert. Damit fließen dem Traditionsverein Einnahmen von mindestens 12 Millionen Euro zu.

In der abgelaufenen Champions-League-Runde nahm Borussia Dortmund, ausgeschieden im Viertelfinale gegen den AS Monaco, mehr als 30 Millionen Euro ein. Die Uefa schüttete insgesamt rund 1,27 Milliarden Euro an die 32 Teilnehmer der Fußball-Königsklasse aus, davon etwa 761,9 Millionen Euro an Prämien.

Quelle: n-tv.de