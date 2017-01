Aktien

Starkes Schlussquartal 2016: BofA übertrifft Gewinnerwartungen

Die Banken beginnen in den USA die Berichtssaison. Der Anfang kann sich sehen lassen. Die Bank of America (BofA) glänzt im zurückliegenden Quartal mit ordentlichen Zahlen. Sie liegen über den Vorhersagen.

Die Bank of America hat im Schlussquartal von einem starken Handels- und verbesserten Kreditgeschäft profitiert. Das Institut, das als erste der großen US-Banken Zahlen für das vierte Quartal vorlegt, übertraf die Gewinnerwartungen am Markt, lag bei den Einnahmen aber etwas darunter.

Der Gewinn kletterte auf 4,7 von 3,3 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente die Bank 40 Cent nach 28 Cent im vierten Quartal des Vorjahres. Die Einnahmen betrugen im Zeitraum von Oktober bis Dezember 20 Milliarden Dollar nach 19,6 Milliarden zuvor. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 38 Cent und Einnahmen von 20,8 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Erwartungen an die Banken waren im Vorfeld hoch. Die Analysten haben ihre Gewinnschätzungen in den letzten Wochen wegen höherer Erwartungen an die Handelsabteilungen der Institute und an die Kredit- und Wertpapiergeschäfte nach oben revidiert.

Am Nachmittag werden noch JP Morgan und Wells Fargo ihre Quartalszahlen veröffentlichen.

