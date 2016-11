Aktien

Erhobene Augenbrauen im MDax: Börse setzt Steinhoff vom Handel aus

Was ist mit dieser Aktie los? Am späten Vormittag bleibt der Kurs von Steinhoff im Index der mittelgroßen Werte plötzlich stehen. Kurz nach 11.00 Uhr zieht die Deutsche Börse die Notbremse - und friert die Notierung vorerst ein.

Die im MDax notierte Aktie des Handelskonzerns Steinhoff ist laut Mitteilung der Deutschen Börse vom Handel ausgesetzt. Die Aussetzung seit 11.05 Uhr dauert demnach bis zum Handelsende. Grund für die außergewöhnliche Maßnahme sind offenbar Unregelmäßigkeiten im Handel.

Einem Mitarbeiter der Handelsüberwachung der Deutschen Börse zufolge soll die an mehreren Börsen gelistete Aktie zu unterschiedlichen Tagen ex Dividende gehandelt worden sein. Deshalb sei ein ordnungsgemäßer Handel nicht möglich, heißt es. Die Aussetzung sei auf Betreiben der Börse geschehen und nicht auf Antrag des Unternehmens. Weitere Details stehen noch aus. Unklar blieb zunächst, ob die Unregelmäßigkeiten auf Betrugsversuche oder fehlerhafte Angaben zurückgehen.

Die Aktie wird am Mittwoch am deutschen Markt ex Dividende von 0,12 Euro gehandelt. Vor der Aussetzung notierte sie mit einem Minus von 0,6 Prozent oder 3 Cent bei 4,56 Euro. Steinhoff ist ein niederländischer Handelskonzern, der in der Rechtsform einer N.V. Holding auftritt. An der Börse sind die Aktien unter der Identifikationsnummer (ISIN) NL0011375019 notiert.

Über verschiedene Einzelhandelstöchter bieten der Konzern unter anderem Möbel und Haushaltswaren an. Die wichtigsten Zielmärkte von Steinhoff liegen in Europa, Afrika und Asien. In Deutschland ist Steinhoff zum Beispiel über die Beteiligung an dem Einrichtungsdiscounter "Poco" aktiv.

Als Kerngeschäft von Steinhoff International bezeichnen Analysten die Produktion und den Verkauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Der Vertrieb läuft dabei über die verschiedenen Einzelhandelsketten der Gruppe. Neben Poco kommen Verbraucher mit Steinhoff zum Beispiel über Namen wie Conforama, Lipo oder Harveys in Kontakt. In Südafrika ist Steinhoff über die Marke "Unitrans Automotive" auch als Autohändler tätig.

Quelle: n-tv.de