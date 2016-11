Aktien

Lufthansa-Piloten dürfen streiken: Bis zu 1700 Flugausfälle drohen

Das Münchener Arbeitsgericht gibt grünes Licht für die Fortsetzung des Streiks der Lufthansa-Piloten. Der Konzern geht gegen das Urteil vor - und zieht seinen Eilantrag dann doch zurück. Die Folge: Allein am Dienstag fallen alle Kurzstreckenflüge ab Deutschland aus.

Die Piloten der Lufthansa dürfen ihren Streik wie geplant am Dienstag und Mittwoch fortsetzen. Die Fluggesellschaft habe ihren Eilantrag gegen die Entscheidung aus erster Instanz nach knapp eineinhalb Stunden Verhandlung zurückgenommen, teilte das Landesarbeitsgericht München mit. Damit sei die Entscheidung des Münchner Arbeitsgerichts, das den Streik für zulässig erklärt hatte, rechtskräftig. Die Lufthansa rechnet mit gut 1700 Flugausfällen.

Die Lufthansa war in erster Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik noch in letzter Minute gerichtlich zu stoppen. Das Arbeitsgericht erklärte, die geplanten Streikmaßnahmen der Pilotengewerkschaft Cockpit seien "nicht offensichtlich rechtswidrig".

Die Lufthansa hatte Cockpit einen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vorgeworfen, weil die Gewerkschaft für bestimmte Piloten höhere Gehaltssteigerungen verlangte als für andere. "Ein eindeutiger Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz" liege jedoch nicht vor, befanden die Münchner Arbeitsrichter. In dem facettenreichen und seit Jahren schwelenden Tarifstreit ging es zuletzt ausschließlich um die Vergütung der Piloten.

Alle Kurzstreckenflüge fallen aus

Wegen des Ausstands fallen nach Angaben der Lufthansa am Dienstag und Mittwoch insgesamt gut 1700 Flüge aus; 180.000 Passagiere sind demnach betroffen. Am Dienstag werden zunächst sämtliche 816 Kurzstreckenflüge ab Deutschland ausfallen. Am Mittwoch werden dann 890 Flüge auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke gestrichen.

Die Fluggesellschaft veröffentlichte für beide Tage einen Sonderflugplan und rief Kunden auf, sich auf der Internetseite lh.com über den Status ihres gebuchten Flugs zu informieren. Auch bei der kostenlosen Hotline 0800-8506070 gebe es Rat.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Vereinigung Cockpit von Mittwoch bis Samstag Ausstände organisiert. Seit Start der Streikwelle musste die Lufthansa einschließlich der neuesten Streichungen knapp 4500 Flüge ausfallen lassen. Mehr als eine halbe Million Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern.

Quelle: n-tv.de