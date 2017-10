Startseite

Katalanische Wirren: Banco Sabadell erwägt Abzug aus Barcelona

Die spanische Banco Sabadell will Konsequenzen aus den Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen ziehen. Das Geldhaus will in Kürze über eine Verlegung des Firmensitzes weg von Barcelona.

Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen führen zu unternehmerischen Konsequenzen: Das spanische Geldhaus Banco de Sabadell will den Firmensitz aus der katalanischen Hauptstadt Barcelona wegverlegen. Im Laufe des Tages entscheide der Verwaltungsrat über eine Verlegung nach Alicante, Oviedo oder Madrid, sagte ein Vertreter von Sabadell. Der Aktienkurs der Bank war zuletzt deutlich gefallen.

Unternehmen mit Sitz in Katalonien versuchen derzeit, ihre Investoren angesichts der bevorstehenden Unabhängigkeitserklärung des Regionalparlamentes zu beruhigen. Sabadell ist in den drei zur Auswahl stehenden spanischen Städten bereits mit großen Niederlassungen vertreten. Vorwiegend ist dies eine Folge von Zukäufen, die nach der schweren Krise des Bankensektors in Spanien stattfanden.

Das größte Geschäft unterhält Sabadell in Alicante, wo das Kreditinstitut 2011 die Regionalsparkasse Caja de Ahorros del Mediterraneo übernahm. Am eigentlichen Geschäft bei Sabadell wird sich durch die Verlegung des Firmensitzes allerdings wenig ändern, sagte der Vertreter der Bank. Dort würden künftig die Verwaltungsratssitzungen stattfinden.

Bei der umstrittenen Volksabstimmung am Sonntag hatte sich bei einer Wahlbeteiligung von rund 43 Prozent eine große Mehrheit für eine Unabhängigkeit der Provinz ausgesprochen. Das katalanische Parlament soll nach dem Willen der Regierungskoalition am Montag die Unabhängigkeit erklären. Die Zentralregierung und das Verfassungsgericht haben das Referendum für unzulässig erklärt.

Quelle: n-tv.de