Aktien

TecDax-Wert bisher unterschätzt?: Analysten schieben Cancom-Aktie kräftig an

Deutlich unterbewertet ist die Aktie von Cancom, glauben die Analysten von Hauck & Aufhäuser. Sie rechnen zudem mit einem starken dritten Quartal des Unternehmens. Am Markt scheint man das nicht abwegig zu finden. Die Aktie schießt an die TecDax-Spitze.

Angetrieben von einem positiven Analystenkommentar haben Cancom am letzten Tag der Handelswoche die Führung im TecDax übernommen. Die Aktien des IT-Händlers kletterten um bis zu 7,6 Prozent auf 45,58 Euro und erreichten damit den höchsten Stand seit gut fünf Wochen.

Die Analysten der Bank Hauck & Aufhäuser halten das Papier für deutlich unterbewertet im Vergleich zu seinem Rivalen Bechtle. Sie bestätigten ihr Rating mit "Buy" und das Kursziel mit 55 Euro. "Anleger können mit einem starken dritten Quartal rechnen", schrieben die Experten in einer Kurzstudie. Als positiv bewerteten sie das wachsende Cloud-Geschäft, also die Auslagerung von Speicher- und Rechendienstleistungen der Kunden ins Internet.

Das Management von Cancom rechne mit einem Anstieg der operativen Gewinnmarge in diesem Segment auf über 20 Prozent im dritten Quartal im Vergleich zu 17 Prozent im zweiten Quartal dieses Jahres. "Die schwache Profitabilität hat Investoren beunruhigt und eine Verbesserung der Marge sollte der Aktie einen Schub geben."

Zudem habe der Vorstand bei einer Roadshow in London und Paris deutlich gemacht, dass das Geschäft mit IT-Dienstleistungen auf Wachstumskurs bleibe. Dies führe zu nachhaltig attraktiven Renditen. Cancom-Titel verloren in den vergangenen sechs Monaten acht Prozent an Wert, während Bechtle rund ein Viertel zulegten. Der TecDax gewann im selben Zeitraum acht Prozent.

Quelle: n-tv.de