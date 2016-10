Aktien

Aus dem Labor auf den Markt: Alphabet lagert Autoentwicklung aus

Selbstfahrenden Autos soll die Zukunft gehören. Die roßen Technologieunternehmen haben die Technik bereits weit vorangetrieben. Alphabet macht nun einen weiteren Schritt - und holt den Bereich aus dem Labor.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet entlässt sein Projekt für selbstfahrende Autos aus dem Forschungslabor in ein eigenständiges Unternehmen. Die Finanzen der Autogruppe seien bereits am 1. Januar dieses Jahres von jenen des Konzerns getrennt worden, sagte der Leiter des Labors X, Astro Teller. Und jetzt schließe das Team eine Reihe von unternehmerischen und rechtlichen Schritten ab, um zu einem eigenen Unternehmen zu werden.

Für das selbstfahrende Auto ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem kommerziellen Geschäft. Als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Alphabet dürfte die Autogruppe bald damit beginnen, Umsatz zu generieren, wenn auch nicht unbedingt gleich einen Gewinn. Teller wollte sich nicht zu dem geplanten Geschäftsmodell für das Auto äußern.

Alphabet werde seine selbstfahrenden Autos schrittweise in den kommenden Jahren auf den Markt bringen, je nachdem wie sie sich auf der Straße verbessern. Die Gruppe könne sich beispielsweise entscheiden, die Autos zunächst nur in einer Handvoll Städte mit günstigen Straßen und günstigem Wetter kommerziell einzuführen, ehe sie man sie auf schwierigeren Straßen und in wechselhafteren Klimazonen fahren lasse.

"Sie drücken einen Knopf"

Teller zog den Vergleich mit einem Teenager, der Autofahren lernt. Zunächst hielten die Eltern ihre Hände noch nah am Lenkrad und ließen ihre Kinder nur bei Tageslicht alleine fahren, bis sie irgendwann alle Beschränkungen fallen ließen. "Jedes andere Unternehmen, das vernünftig handelt, wird vermutlich das Gleiche tun, nämlich begrenzte Wege finden, um es einzuführen, so dass wir sicher lernen", sagte er.

Auch andere Unternehmen, die selbstfahrende Autos bauen, setzen ihre Technologie schrittweise ein. In vielen dieser Fälle bringen die Autounternehmen allerdings halbautomatische Technologie auf den Markt, bei die Fahrer immer noch bereit sein müssen, jederzeit die Kontrolle zu übernehmen. Die Alphabet-Autos seien dagegen von Anfang an vollautomatisch, sagte Teller. "Sie drücken einen Knopf und sagen dem Auto, wo sie hinmöchten", sagte er.

Quelle: n-tv.de