Premiere am Himmel über Toulouse: Airbus schiebt A330neo an den Start

Großer Tag für den europäischen Flugzeugbau: Der Luftfahrtkonzern Airbus bereitet sich auf den Jungfernflug eines neuen kommerziellen Hoffnungsträgers vor. Die überarbeitete Version A330neo soll am Vormittag in Toulouse zum ersten Mal abheben.

Die Testpiloten stehen bereit, die Ingenieure geben grünes Licht - nur das Wetter könnte dem europäischen Flugzeugbauer Airbus noch einen Strich durch die Rechnung machen: Airbus hat den seit Langem geplanten Erstflug des rundum modernisierten Langstrecken-Verkehrsflugzeugs A330neo kurzfristig auf den späten Vormittag verschoben.

Die Neuauflage des mehr als 20 Jahre alten Passagierflugzeugs A330 sollte eigentlich bis 9.00 Uhr (MESZ) am Werksflughafen in Toulouse zum Jungfernflug abheben. Aufgrund widriger Witterungsverhältnisse blieben die Verantwortlichen jedoch mit Blick auf den Testlauf vorsichtig. Zuletzt hieß es, der Start sei für 11.00 Uhr (MESZ) angesetzt. Airbus hatte in den vergangenen Tagen wiederholt darauf hingewiesen, das die Entscheidung über eine Startfreigabe letztlich vom Wetter abhängt.

Für den Luftfahrtkonzern geht es um mehr als nur um eine Premiere: Dank eines verringerten Spritverbrauchs soll das Flugzeugmodell Airbus im Konkurrenzkampf mit dem US-Erzrivalen Boeing stärken und im wichtigen Langstreckensegment einen neuen Vorsprung herausarbeiten.

Branchenkenner bezeichnen das Modell A330neo als direkten Rivalen des 787 "Dreamliner" von Boeing. In der Airbus-Familie gilt die A330neo dagegen als kleinere Alternative zum neu entwickelten Großraumjet A350. Von der neuen Version der A330neo gibt es zwei Varianten: Die größere Ausgabe bezeichnet Airbus als A330-900neo. Hier soll es Platz für bis zu 310 Passagiere geben. In der Basisvariante A330-800neo sind es nach Herstellerangaben rund 260 Sitze.

Die Reichweite der neuen Maschinen soll bei knapp 14.000 Kilometern liegen. Das reicht theoretisch für einen Direktflug ohne Zwischenstopp von Frankfurt am Main bis Hawaii - oder für eine Nonstop-Tour von Berlin bis nach Perth in Australien. Die Basisvariante der A330neo ist knapp 59 Meter lang, bei einem Kabinendurchmesser von 5,26 Metern und einer Spannweite von 64 Metern. Das maximale Startgewicht liegt bei rund 242 Tonnen. In den Tanks kann die A330-800neo dabei rund 140 Tonnen Treibstoff aufnehmen.

Die Endfertigung der ersten A330neo-Maschine hatte vor etwas über einem Jahr begonnen. Der erste Flug war ursprünglich bereits für das Frühjahr geplant gewesen, musste aber wegen Verzögerungen beim britischen Triebwerksbauer Rolls-Royce verschoben werden. Unter den Flügeln der zweistrahligen Langstreckenjets sollen Triebwerke vom Typ "Trent 7000" hängen.

Hinter dem Zeitplan

Airbus hat bislang 212 Bestellungen für die Neuauflage der erfolgreichen A330er-Reihe in den Büchern. Die erste Fluglinie soll die Maschinen Mitte 2018 in Betrieb nehmen können. Erst im vergangenen Dezember hatte Airbus den Zeitplan bis zur Auslieferung nach hinten ausgedehnt.

Der europäische Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hatte vergangene Woche ein überraschendes Bündnis mit dem kanadischen Konkurrenten Bombardier bekannt gegeben. Die Europäer steigen mehrheitlich bei dessen neuer Flugzeug-Baureihe C-Serie ein und ergänzen damit ihr Angebot im Bereich kleinerer Mittelstreckenjets.

Quelle: n-tv.de