Ferienflieger-Fusion geplatzt: Air Berlin fühlt bei Politik um Hilfe vor

Bei Air Berlin spitzt sich die Lage weiter zu. Die schwer angeschlagene Fluggesellschaft stellt einem Medienbericht zufolge bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags.

Air Berlin sucht nach Unterstützung bei der Politik. Die finanziell schwer angeschlagene Fluggesellschaft hat bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags gestellt, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Zunächst hatte die "Welt" darüber berichtet. Die Staatskanzleien wollten sich dazu nicht äußern.

Wie das Blatt unter Berufung auf Verhandlungskreise weiter berichtet, ist selbst die positive Bestätigung dieser Anfrage keine Vorentscheidung über die spätere Erteilung einer Bürgschaft. Es gehe in einem ersten Schritt nur darum, zu prüfen, ob die Politik generell bereit ist, einen Bürgschaftsantrag zu prüfen.

Air Berlin befindet sich seit Jahren in einer schweren Krise. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft ist hoch verschuldet und fliegt weiter Verluste ein. Nur Geld des arabischen Großaktionärs Etihad halten Air Berlin seit geraumer Zeit am Leben.

Wichtiger Sanierungsbaustein weggebrochen

Air Berlin sucht fieberhaft nach einer neuen Strategie, um aus der Krise zu kommen. Etihad verfolgt das Ziel eines gemeinsamen Ferienfliegers von Air Berlin mit Tuifly nicht weiter, wie die arabische Fluggesellschaft mitteilte. Zuvor hatte der Tui-Konzern bekanntgemacht, dass die Verhandlungen über das geplante Joint Venture nicht fortgeführt würden. Damit ist ein wichtiger Baustein der geplanten Sanierung von Air Berlin weggebrochen.

"Die Urlaubsflüge der Air Berlin Group werden nun als separate Geschäftseinheit weitergeführt, unter der Marke Niki", heißt es in der Stellungnahme von Etihad. Weitere Details dieser Struktur würden "zu gegebener Zeit" von Air Berlin bekanntgegeben.

Air Berlin hatte das Touristikgeschäft an ihren österreichischen Ableger Niki abgegeben und dafür bereits im Dezember und Januar 300 Millionen Euro von Etihad erhalten. Niki sollte unter Führung von Etihad in einem Bündnis mit dem deutschen Ferienflieger Tuifly aufgehen, der zum Reisekonzern Tui gehört. Etihad teilte mit, in monatelangen Verhandlungen hätten die Beteiligten keine Übereinkunft über die "endgültige Beschaffenheit eines solchen Joint Venture" erreicht.

Lufthansa interessiert

Air Berlin stellte fest, mit dem Abbruch der Verhandlungen sei ausschließlich eine Änderung der Gesellschafterstruktur verbunden. Dies habe "keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb der Air Berlin Group". Der Winterflugplan der Tochter Niki sei freigeschaltet und Niki fliege ihre Ziele auch planmäßig an.

Zuletzt hatte der deutsche Branchenprimus Lufthansa offen Interesse an einer Übernahme von Air Berlin bekundet. Allerdings müssten dazu die Betriebskosten der Airline sinken, Etihad müsse die Schulden übernehmen und die Aufsichtsbehörden müssten zustimmen, stellte Vorstandschef Carsten Spohr klar. Ein Teil von Air Berlin ist seit Februar bereits für die Lufthansa unterwegs. Der Konzern hat 38 Maschinen samt Personal für seine Töchter Eurowings und Austrian Airlines gemietet.

Quelle: n-tv.de